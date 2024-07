OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. In einer kleinen Feierstunde hat Polizeivizepräsident Holger Baumbach den neuen Leiter der Polizeiinspektion Obernburg am Main in das Amt eingeführt. Der Mann an der Spitze der Inspektion ist bereits seit dem 1. Mai Polizeioberrat Johannes Streib. Der bisherige Leiter, Polizeioberrat Robert Bauer, ist Anfang April ins Sachgebiet für Kriminalitätsbekämpfung ins Polizeipräsidium in Würzburg gewechselt.

Vorstellung und Werdegang des neuen PI-Leiters

Johannes Streib lebt mit seiner Frau im Landkreis Aschaffenburg. Der 42-Jährige begann seine dienstliche Vita nach dem Abitur und Zivildienst im September 2003 zunächst in der Ausbildung für die 2. Qualifikationsebene (QE) in der Bereitschaftspolizei und wechselte bereits im September 2004 zum Studium an die Hochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg. Nach erfolgreichem Abschluss war Herr Streib ab 2007 beim Polizeipräsidium München tätig. Ab 2013 war er dann auf verschiedenen Dienststellen am Bayerischen Untermain, wo er dann auch das Förderverfahren für Ämter ab der 4. QE durchlief. Im Jahr 2018 wechselte er schließlich zum Studium in den früheren höheren Dienst und war ab 2020 im Polizeipräsidium Unterfranken im Sachgebiet für Kriminalitätsbekämpfung tätig.

„Ich freue mich über das Vertrauen, dass mir die Leitung der PI Obernburg, einer hervorragend aufgestellten Dienststelle, übertragen worden ist. Die gute Zusammenarbeit innerhalb der Dienststelle und mit allen Mitgliedern der Blaulichtfamilie hier vor Ort möchte ich gerne fortzusetzen.“

Robert Bauer nach zweieinhalb Jahren verabschiedet

Polizeioberrat Robert Bauer lebt mit seiner Familie im Landkreis Würzburg und hatte für die letzten zweieinhalb Jahre das Amt des Dienststellenleiters in Obernburg inne. Nach seinem Abitur wurde er im September 2001 als sogenannter „Direkteinsteiger“ in den gehobenen Dienst der Bayerischen Polizei eingestellt. Der frisch gebackene Kommissar war in der Folge zwischen 2004 und 2006 als stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der PI Miltenberg im Einsatz. In den darauffolgenden fünf Jahren verschlug es ihn dienstlich in die Landeshauptstadt München, wo er eine große Bandbreite an Verwendungen vor allem im Bereich der Kriminalpolizei erleben durfte. Im November 2011 führte ihn sein Weg erstmals zur PI Obernburg. Er qualifizierte sich dann über Stationen als stellvertretender Leiter der PI Haßfurt (2014) und Dienststellenleiter der PI Mellrichstadt (2014/2015) für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene. Nach seinem Studium war er für vier Jahre bei der Kriminalpolizei in Würzburg und wechselte im Jahr 2021 zurück in seine ursprüngliche dienstliche Heimat.

„Durch das gute Zusammenwirken aller Verantwortlichen für die Sicherheit in unserer Region haben wir die Herausforderungen der letzten Jahre toll gemeistert. Dabei war mir die Stärkung der Verkehrssicherheit insbesondere für unsere Kinder ein großes Anliegen.“

Abschließende Worte von Polizeivizepräsident Holger Baumbach

Holger Baumbach dankte Robert Bauer für seine geleistete Arbeit in den letzten 2 ½ Jahren in Obernburg. In seinem neuen Amt als stellvertretender Leiter des Sachgebietes wünscht er ihm alles Gute und viel Erfolg. Johannes Streib wünscht Herr Baumbach für seine neue Aufgabe ebenfalls viel Erfolg und ist sich, dass dieser sich vor allem auf den Zusammenhalt in seiner neuen Dienststelle und darüber hinaus verlassen kann.