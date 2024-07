NÜRNBERG / SCHWABACH. (756) Am Montagabend (15.07.2024) versendete ein Mann eine Drohmail an eine Flüchtlingsunterkunft in Schwabach. Der 24-jährige Tatverdächtige konnte festgenommen und aufgrund eines bestehenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden.



In den späten Montagabendstunden bekundete ein 24-jähriger Mann in einer E-Mail an eine Flüchtlingsunterkunft in Schwabach seinen Unmut über den Fortgang seines Asylverfahrens. Da der 24-Jährige in der Mail androhte in der betreffenden Unterkunft Feuer zu legen, verständigten die Verantwortlichen die Polizei.

Der 24-Jährige konnte identifiziert und am Dienstagvormittag in seiner Wohnung in Nürnberg angetroffen und festgenommen werden. Hier stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl, welcher durch die Zahlung einer Geldstrafe von knapp 1000 Euro abwendbar gewesen wäre, bestand. Da der 24-Jährige die Zahlung nicht leisten konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zudem muss er sich aufgrund des zugrunde liegenden Sachverhalts wegen des Verdachts der Bedrohung strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Michael Petzold