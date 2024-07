SCHWABACH. (755) In der Nacht von Dienstag (16.07.2024) auf Mittwoch (17.07.2024) brachen Unbekannte in eine Bäckerei in Kammerstein (Lkrs. Roth) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 04:00 Uhr gewaltsam über eine Tür Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Bäckerei Am Markt in Kammerstein. Im Anwesen durchsuchten die Einbrecher Schränke und entwendeten einen Tresor. Die Höhe des Entwendungsschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold