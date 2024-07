ENGELSBERG, LKR. TRAUNSTEIN. Am Dienstagnachmittag, 16. Juli 2024, ereignete sich bei Engelsberg ein schwerer Verkehrsunfall. Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw erlag die Fahrerin des Pkws noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Polizeiinspektion Trostberg übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Am Dienstag (16. Juli 2024), gegen 14.20 Uhr, ereignete sich auf der St 2355, auf Höhe der Abzweigung in Richtung Eiting, ein tödlicher Verkehrsunfall. Eine 69-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Bereich Mühldorf am Inn wollte aus Eiting kommend nach rechts in die St 2355 einbiegen. Hierbei übersah sie einen von links aus Richtung Oberneukirchen kommenden Lkw. Der 48-jährige Lkw-Fahrer aus Garching an der Alz konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und es kam zur Kollision.

Durch den Zusammenstoß wurde die Pkw-Fahrerin so schwer verletzt, dass diese kurze Zeit später an der Unfallstelle verstarb. Der Lkw-Fahrer blieb körperlich unverletzt, wurde jedoch aufgrund des Schocks zur ärztlichen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Durch die Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet.

Die Gesamtschadenshöhe an beiden Fahrzeugen wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren Oberneukirchen, Engelsberg, Garching an der Alz und Maisenberg waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Zudem waren der Einsatzleiter des Rettungsdienstes, der Kreisbrandmeister und der Kreisbrandinspektor vor Ort.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm die Polizeiinspektion Trostberg die Ermittlungen in dieser Sache.

Es wird nach den Insassen eines rostroten / orangen Kleinwagens gesucht, welche zum Unfallzeitpunkt hinter dem unfallbeteiligten Lkw fuhren. Diese werden dringend als Zeugen für den Unfallhergang benötigt und gebeten sich unter 08621/9842-0 bei der Polizei Trostberg melden.