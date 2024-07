Mangelhafte Dienstleistungen und wucherhafte Rechnungen - Polizei warnt vor unseriösen Handwerkern

BAYERISCHER UNTERMAIN. Die unterfränkische Polizei nimmt einen Vorfall vom Montag in Großwallstadt zum Anlass und warnt vor unseriösen und oftmals betrügerischen Handwerkern. Insbesondere für Arbeiten am Dach oder Reinigungstätigkeiten auf dem Grundstück werden teils völlig überteuerte Preise verlangt. Die Polizei rät daher zur Vorsicht.

Ungefragtes Angebot zu Arbeiten an Dachrinne

Ein Hausbesitzer hatte sich am Montagfrüh auf ein verlockendes Angebot zweier unbekannter Männer eingelassen, die gegen einen vermeintlich geringen Betrag die Ablaufrinnen des Gebäudes reinigen und sanieren wollten. Die mutmaßlichen Betrüger hatten dazu bei dem Anwesen geklingelt und ihre "Dienste" angeboten. Im weiteren Verlauf der augenscheinlich unsachgemäßen Arbeit drangen die Männer auf einen Wucherbetrag, der den Eigentümer misstrauisch machte. Als er zu verstehen gab, nun die Polizei zu verständigen, flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Zu einem finanziellen Schaden ist es daher in diesem Fall nicht gekommen. Die Polizei Obernburg ermittelt in der Sache wegen versuchten Betrugs.

Die Polizei warnt vor den Betrugsmaschen

Unseriöse Handwerkerleistungen werden erfahrungsgemäß auf unterschiedliche Weise angeboten. So gehen immer wieder bei der Polizei Anzeigen über Haustürgeschäfte ein, bei denen Anwohner von den Anbietern regelrecht überrumpelt wurden. Zum Teil wird aber auch mit Zeitungsinseraten oder Prospekteinlagen versucht, einen seriösen Eindruck zu erwecken. Wenn ein Auftrag zustande kommt, werden Arbeiten oft nicht vollständig oder fachgerecht und stattdessen nur mangelhaft durchgeführt. Einige Anbieter verfolgen offenbar das Ziel, mit möglichst wenig Arbeit möglichst viel Geld zu verdienen.

Auch wenn ein strafbares Verhalten nicht zwangsläufig vorliegt, rät die Polizei zur Wachsamkeit bei Angeboten für Reinigungs- oder Reparaturarbeiten auf dem Dach oder im Außenbereich des Grundstücks:

Lassen Sie sich von vermeintlich günstigen Offerten oder aufdringlichen Werbern nicht überrumpeln. Mitunter handelt es sich um unseriöse Angebote und geringwertige Handwerkerleistungen.

Erkundigen sie sich im Bedarfsfall bereits frühzeitig nach der Seriosität von Handwerkerfirmen. Beraten Sie sich gegebenenfalls mit Nachbarn, Verwandten oder Bekannten.

Verlangen Sie vor der Auftragserteilung einen detaillierten Kostenvoranschlag. Wird dieser verweigert, ist das bereits ein Indiz für die mangelnde Seriosität des Anbieters.

Haben Sie keine Scheu, im Zweifelsfall die Polizei zu verständigen.

Unfall bei Einsatzfahrt - Zusammenstoß mit Polizeifahrzeug im Kreuzungsbereich

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagmittag ist es bei einer Einsatzfahrt zwischen einem Streifenwagen und einem weiteren Pkw zum Unfall gekommen. In dem Opel befand sich ein Feuerwehrmann, der wegen einer Alarmierung auf dem Weg zur örtlichen Feuerwache unterwegs war. Glücklicherweise ist es bei leichten Verletzungen geblieben.

Dem Sachstand nach befand sich die Streifenbesatzung des uniformierten Polizeifahrzeugs gegen 12:20 Uhr mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz. Der Streifenwagen fuhr dabei auf der Staatsstraße 2305 von Niedersteinbach in Richtung "Am Breitfeld". An der dortigen Kreuzung nach Fronhofen ist es schließlich zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem Opel eines 44-jährigen Feuerwehrmannes gekommen, der gerade wegen eines Alarms zur nahegelegenen Feuerwehr unterwegs war.

Die Insassen des Streifenwagens erlitten in der Folge leichte Verletzungen. Der Opel-Fahrer ist unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 23.000 Euro.

Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme von rund zwei Stunden gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Aschaffenburg ist mit den Ermittlungen zum Unfallhergang betraut.

Nach Überholvorgang geschlagen - E-Scooter-Fahrer gesucht

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einem Überholvorgang ist es seitens eines noch unbekannten Fahrers eines E-Rollers zu einem körperlichen Übergriff gekommen. Der angegangene Autofahrer ist unverletzt geblieben. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht Zeugen des Geschehens.

Ein 76-jähriger Fahrer eines Fords war am Montag gegen 12:45 Uhr mit einer 50- jährigen Beifahrerin im Bereich der Hauptstraße / Aschaffenburger Straße unterwegs, als er von einem E-Scooter beim Abbiegen überholt wurde. Zu einem Zusammenstoß ist es dabei dem Sachstand nach nicht gekommen.

Der Fahrer des Rollers folgte dem Pkw in den Dammer Weg, wo er den Pkw-Fahrer und seine Begleiterin beleidigte und den Mann auch leicht ins Gesicht schlug. Der 76-Jährige ist glücklicherweise unverletzt geblieben. Der Angreifer ist anschließend auf dem Roller geflüchtet.

Die Polizei Aschaffenburg hat nach Bekanntwerden des Vorfalls die Ermittlungen aufgenommen und sucht mit einer Personsbeschreibung nach dem Unbekannten:

• Etwa 175 cm groß bei athletischer Statur

• Schätzungsweise 25 Jahre alt

• Dunkle Haut

• Kurzes lockiges Haar

• Hatte ein Tattoo am Unterarm

• Bekleidet mit einem blauen Poloshirt und einer dunklen langen Hose

• Hatte Kopfhörer auf und trug eine Brille sowie eine Goldkette

Wer Hinweise auf den Gesuchten geben oder sonst Sachdienliches mitteilen kann, wird gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Sonntag, 19:00 Uhr, und Montag, 16:15 Uhr, wurde ein schwarzes Damenrad der Marke Hercules entwendet. Das Rad war an einem Abstellplatz im Pfaffenmühlweg angekettet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Zeit zwischen Sonntag, 12:00 Uhr, und Montag, 16:00 Uhr, wurde ein blauer Skoda Octavia angefahren und beschädigt. Der Pkw war in der Kranengasse abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 15:00 Uhr, hat ein Unbekannter die Einfassung eines Außenspiegels von einem BMW entwende. Das Auto war in der Zeit auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG, OT BREITENDIEL. In der Zeit zwischen Freitag, 11:00 Uhr, und Montag,10:55 Uhr, hat ein Unbekannter das Wasserhäuschen "Am Felsenkeller" mit Farbe großflächig besprüht.

EICHENBÜHL, OT WINDISCHBUCHEN, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Montags hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Schaden an einem Carport in der Straße "Schulzenmühle" verursacht und sich anschließend entfernt. Die Unfallflucht wurde gegen 17:30 Uhr festgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag ist gegen 18:00 Uhr ein grauer Pkw der Marke Citroen auf der A45 in Fahrtrichtung Gießen in die rechte Betonleitwand geraten und musste abgeschleppt werden. Ein noch unbekannter BMW war so knapp vor dem Auto eingeschert, dass der Fahrer nach rechts ausweichen musste. Der BMW ist ohne anzuhalten weitergefahren. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.