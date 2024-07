NÜRNBERG. (747) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle zog eine Polizeistreife im Stadtteil St. Jobst in der Nacht zum Dienstag (16.07.2024) einen Pkw wegen fehlenden Versicherungsschutzes aus dem Verkehr. Der betroffene Autofahrer setzte sich gegen diese Maßnahmen allerdings zur Wehr und verletzte einen Polizeibeamten.



Die Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost kontrollierte um kurz nach 01:00 Uhr einen VW Polo in der Dr.-Carlo-Schmid-Straße. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz bestand. Aus diesem Grund sollte das Fahrzeug an Ort und Stelle abgestellt und entstempelt werden.

Nachdem der betroffene Autofahrer ankündigte, trotz der Entstempelung mit seinem Auto weiterfahren zu wollen, entschieden sich die Beamten dazu, auch den Fahrzeugschlüssel sicherzustellen. Der 50-jährige setzte sich jedoch gegen die Wegnahme des Schlüssels zur Wehr und stieß in diesem Zusammenhang einen 32-jährigen Polizeibeamten zu Boden. Dieser zog sich bei dem Sturz unter anderem eine Kopfplatzwunde zu.

Den eingesetzten Beamten gelang es in der Folge, den renitenten Tatverdächtigen zu überwältigen und vorrübergehend in Gewahrsam zu nehmen. Der verletzte Polizist musste indes zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Den VW Polo des 50-Jährigen entstempelten die Beamten und stellten das Fahrzeug vor Ort verkehrssicher ab.

Der 50-jährige Tatverdächtige muss sich wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.



Erstellt durch: Michael Konrad / bl