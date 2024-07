EUERDORF, LKR. BAD KISSINGEN. Um mit dem Camper sicher in den Urlaub starten zu können, lädt die Polizei pünktlich vor den Sommerferien zu einem Präventionstag ein. Wohnmobil- und Wohnwagenbesitzer erhalten die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge kostenfrei wiegen zu lassen und bekommen Tipps zum besseren Beladen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck lädt alle interessierten Wohnmobil- und Wohnwagenbesitzer zu ihrem Präventionstag „Camper – sicher im Straßenverkehr unterwegs“ ein.

Am 21. Juli 2024 in der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr können alle Interessenten ihre reisefertigen Wohnmobile oder Wohnwagengespanne durch fachkundige Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck kostenfrei wiegen lassen und so feststellen, ob die zulässige Gesamtmasse nicht überschritten wird.

Zusätzlich erhalten Sie Tipps und Anregungen, wie Sie ihr Fahrzeug beladen können, um eine sachgemäße Gewichtsverteilung zu gewährleisten.

Unsachgemäße Beladung kann insbesondere bei Wohnwagengespannen die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigen.

Am Abfallwirtschaftszentrum Wirmsthal, 97717 Euerdorf stehen die Polizeibeamten für alle Fragen rund um das Thema zur Verfügung.

Es handelt sich hier um eine Präventionsveranstaltung deren Ziel es ist die Besitzer eines Wohnmobils oder eines Wohnwagens für die Einhaltung der zulässigen Gewichte zu sensibilisieren. Sollte eine Überladung festgestellt werden, dürfen die Fahrzeuge trotzdem wieder nach Hause gefahren werden. Lediglich bei einer Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit kann die Weiterfahrt nicht gestattet werden. Eine Verfolgung möglicher Ordnungswidrigkeiten unterbleibt. Straftaten, die bei der Kontrolle festgestellt werden müssen verfolgt werden.

Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck freut sich, Sie an diesem Tag begrüßen zu dürfen.