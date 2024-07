BAD WINDSHEIM. (745) Mehrere Schussgeräusche lösten am Montagnachmittag (15.07.2024) einen größeren Einsatz der Polizei in Uffenheim (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim) aus. Die Beamten nahmen drei Personen vorläufig fest.



Gegen 13:10 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf mehrere Schussgeräusche aus einer Asylbewerberunterkunft in der Würzburger Straße in Uffenheim. Unter anderem soll aus einem Dachfenster heraus in die Luft geschossen worden sein. Die ersten Streifen der Polizeiinspektion Bad Windsheim konnten beim Eintreffen an der Einsatzstelle ebenfalls Knallgeräusche wahrnehmen.

Die Beamten sperrten den Bereich um das Gebäude mit mehreren Streifen auch umliegender Dienststellen weiträumig ab. Von den Maßnahmen war auch die Würzburger Straße / Bundesstraße 13 betroffen, die für die Dauer des Polizeieinsatzes voll gesperrt werden musste.

Gegen 14:35 Uhr verließ eine Person das Anwesen und konnte durch die Beamten widerstandslos festgenommen werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich noch zwei weitere Personen in einer Wohnung im Dachgeschoss befinden sollen.

Spezialeinsatzkräfte kamen vor Ort und durchsuchten das betroffene Gebäude. Im Dachgeschoss des Hauses trafen die Beamten die zwei Personen an und nahmen sie vorläufig fest.

Verletzt wurde im Verlauf des Einsatzes niemand. Die Hintergründe zu den Schussgeräuschen sind noch unklar und nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Eine Waffe konnte bis dato noch nicht gefunden werden. Derzeit wird die betroffene Wohnung durchsucht.



Erstellt durch: Marc Siegl