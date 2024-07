REGENSBURG. Eine Seniorin ist am Freitag, 12. Juli, auf Telefonbetrüger hereingefallen. Mit einer Kautionsforderung bewegten sie die Dame zur Übergabe von Schmuck. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mitfahndung.

Telefonbetrüger meldeten sich am Freitagnachmittag, den 12. Juli, bei einer älteren Dame aus der Kurt-Schumacher-Straße in Regensburg. Sie meldeten sich als Gutachterin und Staatsanwalt und überzeugten sie mit viel Einfühlungsvermögen, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall mit einem toten Kind verursacht hätte und nun eine Kaution notwendig wäre. Da die Frau nicht die geforderte Bargeldsumme aufbringen konnte, verlangten die Betrüger Schmuck. Gegen 21 Uhr erfolgte die Übergabe an eine Abholerin. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Mithilfe der Bevölkerung.

Die Abholerin kann wie folgt beschrieben werden:

170 cm groß

30 bis 40 Jahre alt

Trug eine Jacke und eine Umhängetasche

Wer Hinweise zu der Abholerin abgeben kann oder wem verdächtige Fahrzeuge am Freitagnachmittag im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der 0941/506-2888 zu melden.