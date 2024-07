1099. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung – Giesing

-siehe Medieninformation vom 11.07.2024, Nr. 1080

Wie bereits berichtet, gilt seit Dienstag, 09.07.2024, gegen 09:15 Uhr, ein 83-Jähriger aus München als vermisst. Dieser wurde zuletzt im Bereich der Pilgersheimer Straße / Humboldtstrasse gesehen. In diesem Zusammenhang wurde eine Öffentlichkeitsfahndung durch die Münchner Kriminalpolizei initiiert.

Der Vermisste wurde nun in hilflosem Zustand am Samstag, 13.07.2024, in Hannover aufgefunden.

Die Öffentlichkeitsfahndung hat sich somit erledigt.