SCHWEINFURT. Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntagabend ein Gasgrill in Brand. Die Flammen griffen innerhalb kürzester Zeit auf eine Terrassenüberdachung und zwei Garagen über. Die schnell vor Ort befindliche Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnhäuser.

In der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gingen gegen 20:00 Uhr mehrere Notrufe zu einem Brand und einer dunklen Rauchsäule in der Nelly-Sachs-Straße ein. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen, die sich bereits auf eine Terrassenüberdachung und zwei Garagen ausgebreitet hatten. Die Überdachung sowie zwei Gartenhäuser wurden hierbei vollständig ein Raub der Flammen

Durch die starke Hitzeentwicklung kam es zu Schäden an der Fassade an zwei Einfamilienhäusern. Dem Sachstand nach geriet ein Gasgrill aus ungeklärter Ursache in Brand und verursachte einen Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal darauf hin den Grill nicht unbeobachtet zu lassen und ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien sowie isolierten Fassaden einzuhalten. Bei einem Gasgrill ist zum Beispiel immer zu prüfen, dass die Gasanschlüsse dicht sind, weil sonst Stichflammen entstehen können. Auch die Fettauffangschale sollte regelmäßig gereinigt werden, um einen Fettbrand zu verhindern.