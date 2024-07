POCKING. Am Samstag (13.07.2024) gegen 17.20 Uhr versuchte eine bislang unbekannte Person am Bahnhofsvorplatz einer 26-Jährigen das Mobiltelefon zu entreißen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die 26-Jährige saß auf einer Bank am Bahnhofsvorplatz, als ein bislang unbekannter Mann sie am Arm packte und versuchte, ihr das Handy aus der Hand zu reißen. Als ihm dies nicht gelang, entfernte er sich zu Fuß. Bei dem Überfall verletzte sich die Frau leicht am Arm. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die bislang unbekannte Person kann wie folgt beschrieben werden:

Der Mann ist etwa 50 Jahre alt und ca. 187 cm groß, dünne Statur, braune Haar, helle Hautfarbe

Er trug ein graue T-Shirt und eine Dreiviertelhose

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Passau unter der 0851/9511-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 15.07.2024, 14.20 Uhr