ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Samstagnachmittag ist es im Ortsgebiet zu einem Tötungsdelikt in einem Wohnhaus gekommen. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Dem Sachstand nach verständigte der Tatverdächtige selbst am Samstag gegen 16:15 Uhr die Polizei. Mehrere Streifen begaben sich umgehend an die Einsatzörtlichkeit. Vor Ort trafen die Beamten auf den 40-jährigen Anrufer.

Im Haus selbst wurde eine leblose Person aufgefunden. Ein sofort hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des 68-jährigen Mannes feststellen. Zudem konnten die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen. Die weiteren Ermittlungen hat noch vor Ort die Kripo Aschaffenburg übernommen.

Dem Sachstand nach hat der offenbar psychisch kranke 40-Jährige seinen im gleichen Haus wohnenden Vater mit einem scharfen Gegenstand getötet. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der nun andauernden Ermittlungen.

Der Beschuldigte verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Aschaffenburger Polizei und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntag der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des Totschlags einen Unterbringungsbefehl gegen den Mann an. Er befindet sich nun in einem Bezirkskrankenhaus.