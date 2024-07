1604 – Schwerer Radunfall - Nachtrag

Stadtbergen – In der Pressemitteilung Nr. 1472 vom 02.07.2024 berichteten wir Folgendes:

Am gestrigen Montag (01.07.2024) stürzte eine 81-jährige Fahrradfahrerin alleinbeteiligt und wurde schwer verletzt. Die 81-Jährige befuhr die Südstraße und kam alleinbeteiligt zu Sturz. Hierbei schlug die 81-Jährige mit ihrem Kopf auf und verletzte sich schwer. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen.

ab hier neu:

Die 81-jährige Radfahrerin verstarb am vergangenen Samstag (13.07.2024) in einem Krankenhaus.

1605 - Bruchlandung eines Ultraleichtflugzeuges

Aichach - Am 14.07.2024 kam es gegen 16.55 Uhr auf dem Flugplatz des Luftsportvereins Aichach (Zum Flugplatz) zu einer Bruchlandung.

Aus bislang unbekannten Gründen brach beim Aufsetzen eines Ultraleichtflugzeuges das Bugrad ab, so dass der Flieger über die Landebahn in eine angrenzende Wiese rutschte. Der 52-jährige Pilot überstand den Vorfall unverletzt. Weitere Personen befanden sich nicht im Flugzeug. An dem Ultraleichtflugzeug entstand laut ersten Schätzungen ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

1606 – Bedrohung auf dem Dorffest

Medlingen – Am Samstag (13.07.2024) kam es auf dem Medlinger Dorffest zu einer Bedrohung mit einem Messer.

Gegen 23.00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf dem Medlinger Dorffest drei Jugendliche unterwegs waren und Messer an ihren Gürteln mitführten. Infolgedessen rückten eine Streife der Dillinger Polizei sowie Unterstützungskräfte der Augsburger Einsatzhundertschaft an. Vor Ort konnten zwei Jugendliche im Alter von 17 Jahren und ein Jugendlicher im Alter von 15 Jahren festgestellt werden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte einer der 17-Jährigen ein 15-jähriges Mädchen mit einem Messer bedroht. Das Mädchen wurde dabei nicht körperlich angegangen und blieb bei dem Vorfall unverletzt. Einsatzkräfte stellten das Messer sicher. Auch bei dem 15-Jährigen wurde ein Messer aufgefunden und sichergestellt.

Ein Atemalkoholtest bei dem 17-Jährigen ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Er verhielt sich während der Kontrolle aggressiv und wurde von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Anschließend wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Die beiden anderen Jugendlichen erhielten einen Platzverweis und wurde noch vor Ort an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz.