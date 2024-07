NEU-ULM. Bereits seit mehreren Wochen ermitteln Fahnder der Kripo Neu-Ulm gegen einen 56-Jährigen, der im Verdacht steht, unerlaubt mit Kokain in nicht geringer Menge Handel zu treiben. Nach einer Durchsuchung hat ihn die Polizei nun verhaftet.

Der 56-Jährige nutzte eine Parzelle in einer Schrebergartensiedlung als sogenannten Drogenbunker. Die Übergabe der Betäubungsmittel, das zeigten die Ermittlungen, erfolgte schlussendlich im Stadtgebiet. An der Wohnanschrift des Tatverdächtigen vollstreckten die Beamten der Kripo in den frühen Abendstunden des vergangenen Dienstags, den 09.07.2024, einen Durchsuchungsbeschluss und nahmen den 56-jährigen Mann fest. Auch die Schrebergarten-Parzelle durchsuchte die Polizei. Das Ergebnis war, dass die Polizeikräfte insgesamt rund 120 Gramm Kokain, die bereits szenetypisch vorportioniert waren, sichergestellt haben. Weiterhin beschlagnahmten sie mehrere Mobiltelefone. Sie führten den Tatverdächtigen bereits am gestrigen Donnerstag, den 11.07.24, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen dem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. (KPI Neu-Ulm)