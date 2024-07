ZIRNDORF. (742) Zwischen Freitagabend (12.07.2024) und Samstagmorgen (13.07.2024) brachen Unbekannte in die Lagerhalle eines Werkstoffhandels in Langenzenn (Lkrs. Fürth) ein und entwendeten mehrere Hundert Kilo Messing. Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten verschafften sich zwischen 18:30 Uhr und 05:50 Uhr gewaltsam Zugang zum Gelände eines metallverarbeitenden Betriebs im Mühlsteig. Aus dem Lager der Firma entwendeten sie Messingstangen im Wert von mehreren Tausend Euro. Zum Abtransport der mehreren Hundert Kilogramm schweren Buntmetallstangen haben die Einbrecher mutmaßlich ein entsprechendes Transportfahrzeug verwendet.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Kripo in Fürth. Die Beamten bitten Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler