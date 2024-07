STEIN. (740) Am Freitagnachmittag (12.07.2024) ereignete sich in Stein (Lkrs. Fürth) ein Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Eine 68-jährige Frau zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Die Polizeiinspektion Stein bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 31-jähriger Radfahrer zunächst die Hauptstraße von der Rednitzbrücke kommend in Richtung Heilsbronn. Auf Höhe der Martin-Luther-Kirche wechselte er mutmaßlich auf den neben der Fahrbahn verlaufenden Radweg. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er dort mit einer 68-jährigen Fußgängerin zusammen, welche in der Folge schwere Kopfverletzungen erlitt und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Stein nahm den Unfall vor Ort auf. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sind die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 9678240 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler