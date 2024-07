ASCHA, LKR. STRAUBING-BOGEN. Bei einem Verkehrsunfall in Ascha ist am Samstag zur Mittagszeit ein 20-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen.

In Oberniedersteinach kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und einem Post-Zustellfahrzeug. Dabei erlitt der Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Zustellfahrzeugs erlitt einen schweren Schock. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten zur Klärung des Unfallhergangs an.

Veröffentlicht am 14.07.2024, 07:40 Uhr.