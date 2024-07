ROSENHEIM. Bereits am 6. Februar 2024, in den späten Abendstunden, kam es in Rosenheim in der Prinzregentenstraße 81 zu einem schweren Raub aus einer Wohnung. Die Ermittlungsbehörden hielten sich bislang aus kriminaltaktischen Gründen mit einer Berichterstattung zurück. Gestern, 11. Juli 2024, konnte der vierte dringend Tatverdächtige an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Alle vier Männer sitzen in Untersuchungshaft.

Am Dienstag (6. Februar 2024), gegen 21.25 Uhr, wurde ein 24-Jähriger in seiner Wohnung in der Prinzregentenstraße 81 in Rosenheim von mehreren Männern überfallen. Ein Täter täuschte an der Wohnungstüre des Geschädigten vor, eine Pizza anliefern zu wollen und stürmte dann zusammen mit zwei weiteren Männern, bewaffnet mit einer Pistole, in die Wohnung des Geschädigten. Im weiteren Verlauf versuchten die Tatverdächtigen den Geschädigten zu fesseln, schlugen auf ihn ein und entwendeten Bargeld und andere Gegenstände. Als sich die Auseinandersetzung der Beteiligten in den Hausflur verlagerte, riefen aufmerksam gewordene Nachbarn die Polizei. Die drei tatverdächtigen Männer flüchteten mit einem unten wartenden Fluchtwagenfahrer vom Tatort. Der Geschädigte erlitt durch den Überfall Verletzungen, die ambulant durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Eine stationäre Aufnahme war nicht nötig.

Einsatzkräfte der Grenzpolizeiinspektion Raubling konnten im Rahmen der sofortigen Fahndung den mit zwei Tatverdächtigen besetzten Fluchtwagen stoppen und einen 21-jährigen sowie einen 23-jährigen Deutschen mit Wohnsitzen im Landkreis Fürstenfeldbruck festnehmen. Die beiden Männer wurden im Anschluss auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher gegen beide Untersuchungshaft anordnete.

Die ersten Ermittlungen vor Ort, sowie die Leitung der sofortigen Fahndungsmaßnahmen erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Rosenheim. Noch am gleichen Abend übernahmen Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die weiteren Ermittlungen in dieser Sache.

Im Zuge der unter Hochdruck geführten Ermittlungen und laufenden kriminalpolizeilichen operativen Maßnahmen konnten Ende April ein weiterer 22-jähriger Tunesier mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck und gestern schließlich ein 23-jähriger Kosovare aus München verhaftet werden. Auch diese beiden dringend Tatverdächtigen wurden nach richterlichem Erlass eines Untersuchungshaftbefehls in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern weiter an.