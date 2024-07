INGOLSTADT: Zwischen Mittwoch (10.07.2024), 22:00 Uhr und Donnerstag (11.07.2024), 16:30 Uhr drückten unbekannte Einbrecher ein Oberlicht auf und drangen so in einen Asia-Lieferservice an der Hindenburgstraße ein. Sie durchsuchten die Betriebsräume nach Bargeld und erlangten einen mittleren vierstelligen Betrag. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro.

In derselben Nacht zwischen 22:00 Uhr und 08:00 Uhr wurde ein weiterer Asia-Lieferservice in der Richard-Wagner-Straße angegangen. Dort verschafften sich die Täter ebenfalls über ein Oberlicht Zugang und entwendeten das Wechselgeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.