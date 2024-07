Nach Betriebsunfall - 59-Jähriger lebensgefährlich verletzt

ESCHAU, LKR. MILTENBERG. Nach einem Betriebsunfall in einem landwirtschaftlichen Betrieb am Mittwochnachmittag wurde ein 59-Jähriger mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 16:40 Uhr ging die Mitteilung aus dem Betrieb "An der Auhecke" bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums ein. Ein 59-Jähriger wurde bei Arbeiten dem Sachstand nach von einem Heuballen getroffen und hierbei lebensgefährlich verletzt. Nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt wurde er in ein Krankenhaus geflogen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat vor Ort die weiteren Ermittlungen aufgenommen und versucht nun insbesondere die Hintergründe des folgenschweren Unfalls zu klären.

Frontalzusammenstoß bei regennasser Fahrbahn - 25.000 Euro Sachschaden

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochnachmittag kam es im Ortsgebiet zu einem Frontalzusammenstoß, der einen hohen Sachschaden zur Folge hatte. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 38-Jähriger die Saaläckerstraße in Richtung Goethestraße. In einer scharfen Rechtskurve verlor er - nach derzeitigem Stand auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit - auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw. Ein entgegenkommender 66-Jähriger konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Beide Pkw wurden im Bereich der Fahrzeugfront erheblich beschädigt. Die Beifahrerin im Auto des 66-Jährigen wurde zudem leicht verletzt und musste nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Tipps der Polizei Unterfranken:

Wer eine solche Gefahrensituation vermeiden möchte, sollte bei Regen besonders langsam und vorsichtig fahren

Passen Sie ihre Geschwindigkeit entsprechend an

Vor allem in Bodensenken, Unterführungen, in Spurrillen und Kurven sammelt sich während und nach einem Regenguss besonders viel Wasser.

Halten Sie genügend Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen

Unfallflucht an Rastanlage - Wartender Motorradfahrer angefahren - Zeugen gesucht

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochabend hat ein noch unbekannter Mann mit seinem Pkw ein Motorrad angefahren und ist anschließend geflüchtet. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach ermittelt.

Der Unfall hat sich dem Sachstand nach gegen 18:50 Uhr ereignet. Der noch unbekannte KIA-Fahrer befand sich wie auch das mit zwei Personen besetzte Motorrad im stockenden Verkehr auf der Rastanlage "Spessart Süd". Aus noch ungeklärter Ursache ist es schließlich bei geringer Geschwindigkeit zum seitlichen Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen gekommen. Dabei wurde die 47-jährige Mitfahrerin des Zweirads leicht am Bein verletzt.

Der Autofahrer hielt zwar kurz an und sprach mit den Unfallbeteiligten, fuhr anschließend jedoch davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach ermittelt nun gegen den noch Unbekannten wegen Unfallflucht und hofft auf Augenzeugen des Geschehens.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

Motorrad und Fahrrad entwendet - Polizei bittet um Hinweise

MÖMBRIS, OT GROSSHEMSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden aus einem Hof ein Motorrad und ein E-Bike gestohlen. Die Polizei Alzenau ermittelt und prüft einen Zusammenhang zu ähnlichen Taten.

Dem Sachstand nach müssen sich die unbekannten Täter zwischen Dienstagabend, 21:30 Uhr, und Mittwoch, 07:15 Uhr, auf den Hof des Mehrfamilienhauses in der Straße "Hemsbach" begeben haben. Dabei haben die Diebe eine dort abgestellte Enduro der Marke KTM und ein E-Bike der Marke Cube an sich genommen und abtransportiert.

Aufgrund des Diebesguts geht die Polizei davon aus, dass es möglicherweise mehrere Täter waren, die auch ein geeignetes Fahrzeug zum Transport des Diebesguts verwendet haben dürften.

In dem Fall prüfen die Ermittler auch einen möglichen Zusammenhang mit entwendeten Reifen im Ortsteil Brücken, der sich zwischen Montag und Dienstag ereignet hatte (wie bereits berichtet).

Wer verdächtige Beobachtungen in dem betroffenen Bereich gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Dienstag, 15:30 Uhr, und Mittwoch, 07:45 Uhr, wurde aus einem in der Nelseestraße geparkten VW Golf eine geringe Menge Bargeld entwendet, die in der Mittelkonsole lag. Das Fahrzeug war augenscheinlich unverschlossen.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Zeit zwischen Dienstag, 19:10 Uhr, und Mittwoch, 09:50 Uhr, hat ein Unbekannter das Schaufenster eines Matratzengeschäfts mutwillig beschädigt. Mutmaßlich wurde die Scheibe in der Hanauer Straße mit einer Bierflasche beworfen.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag wurde zwischen 10:55 Uhr und 13:55 Uhr ein schwarzer Skoda Octavia angefahren und beschädigt. Das Auto stand auf dem Parkplatz des Baby One "Am Glockenturm".

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg

ERLENBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch kam es in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:10 Uhr zu einem versuchten Diebstahl eines Motorrollers. Ein bislang Unbekannter manipulierte am Zündschloss des in der Glanzstoffstraße abgestellten Rollers. Es gelang dem Unbekannten jedoch nicht den Roller zu entwenden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.