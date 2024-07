RAUBLING, OT PFRAUNDORF, LKR. ROSENHEIM. Die Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim bekam zum 01. Juli 2024 einen neuen Dienststellenleiter. Polizeioberrat Holger Siegemund übernahm das Amt von Leitenden Polizeidirektor Peter Böttinger.

Der Wechsel an der Spitze der Rosenheimer Verkehrspolizei wurde durch Polizeipräsident Manfred Hauser im Sitzungssaal des Rathauses der Gemeinde Raubling offiziell vollzogen. Mit dabei waren unter anderem der Erste Bürgermeister der Gemeinde Raubling, Olaf Kalsperger, sowie mehrere Kolleginnen und Kollegen der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim, der unterstellten Autobahnpolizeistation Holzkirchen und des Sachbereichs Verkehrsaufgaben aus dem Sachgebiet E2 des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Ebenfalls zu Gast war der Leiter der Abteilung Polizeiverwaltung, Dr. jur. Sebastian Rotter. Ganz besonders erfreut zeigte sich Polizeipräsident Hauser über die Teilnahme zweier Kollegen der Landespolizeidirektion Tirol, zum einen Chefinspektor Stefan Egger, Leiter der Autobahnpolizeiinspektion Wiesing und zum anderen Chefinspektor Michael Außerhofer, Kommandant der Kontrollstelle Radfeld / Kundl.

Nach einer kurzen Begrüßung durch EPHK Michael Janski, Dienststellenleiter der Autobahnpolizeistation Holzkirchen, übernahm Polizeipräsident Hauser das Wort und ließ zunächst die beeindruckende Karriere von LPD Peter Böttinger Revue passieren.

Der 59-jährige verheiratete Familienvater begann seine Laufbahn im September 1982 mit der Einstellung im damaligen mittleren Dienst (heute als 2. Qualifikationsebene bezeichnet). Bereits 1995 qualifizierte sich Herr Böttinger auch schon für die 3. Qualifikationsebene und leitete im Anschluss eine Dienstgruppe der Polizeiinspektion Prien a. Chiemsee.

Seine Führungsbewährung absolvierte er bei der Verkehrspolizeiinspektion Traunstein im Jahr 2000 und blieb seither, bis zu seinem jetzigen Wechsel zur Polizeiinspektion Landshut, der Verkehrspolizei treu. Ganze 21 Jahre leitete Herr Böttinger die Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim, ehe es ihn bereits zum 1. Februar dieses Jahres nach Niederbayern verschlug.

Neuer Leiter ist nun POR Holger Siegemund. Der in Kiefersfelden wohnhafte verheiratete Familienvater im Alter von 44 Jahren begann seine Karriere ebenfalls im mittleren Dienst im Jahr 1998 und machte seine ersten Polizeidiensterfahrungen beim Polizeipräsidium München.

Herr Siegemund schaffte im Alter von 23 Jahren erfolgreich den Direkteinstieg in die heutige 3. Qualifikationsebene und stellte seine Führungskenntnisse dann bei der Polizeiinspektion 41 in München unter Beweis.

Beim Staatsministerium des Innern, unter anderem im Lagezentrum, machte er durch hervorragende Leistungen auf sich aufmerksam und durfte als logische Konsequenz am Auswahlverfahren für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene (damals höherer Dienst) teilnehmen.

Nach Abschluss des Studiums an der Deutschen Polizeihochschule in Münster stieg Herr Siegemund in die 4. Qualifikationsebene auf und übernahm 2018 die Leitung des Sachbereichs Verkehrsaufgaben des Sachgebiets E2 beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd.

Polizeipräsident Hauser zeigte sich sehr zufrieden mit der Wahl des neuen Dienststellenleiters für die Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim und wünschte Herrn Siegemund alles Gute für seine zukünftigen Aufgaben. Gleichzeitig dankte er auch Herrn Böttinger für die hervorragende Leitung der Dienststelle in den vergangenen 21 Jahren.