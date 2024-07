1560 - Große Menge Rauschgift, Waffen und Bargeld sichergestellt

Augsburg/Regensburg - Am Dienstag (09.07.2024) nahm die Polizei nach umfangreichen Ermittlungen drei Personen in Regensburg fest und stellte Waffen, verschiedene Drogen und Bargeld sicher.

Die Kriminalpolizei Augsburg durchsuchte insgesamt vier Objekte bei vier Personen. Sie nahm drei Männer im Alter von 24, 31 und 48 Jahren fest. Im Vorfeld wurden vier Durchsuchungsbeschlüsse und zwei Haftbefehle durch das Amtsgericht Regensburg erlassen. Die Kriminalpolizei Augsburg wurde durch Kräfte des Polizeipräsidiums Oberpfalz und Sondereinsatzkräfte unterstützt.

Die Polizei stellte bei der Durchsuchung

eine Schusswaffe

ein Einhandmesser

eine niedrige dreistellige Grammmenge Heroin

eine niedrige dreistellige Grammmenge Kokain

eine hohe dreistellige Grammmenge Methamphetamin

eine mittlere Anzahl Tabletten eines illegalen Potenzmittels

eine niedrige Anzahl Ampullen mit Testosteron

eine fast sechsstellige Bargeldsumme

sicher.

Die Kriminalpolizei ermittelt in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg gegen die Männer unter anderem wegen Handels mit Betäubungsmittel und Verstößen gegen das Waffengesetz. Die Festgenommenen wurden heute (10.07.2024) dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete bzw. die beiden bereits bestehenden Haftbefehle in Vollzug setzte.

Die Männer befinden sich nun in drei verschiedenen Vollzugsanstalten.

1561 - Zigarettenautomat beschädigt - Zeugen gesucht

Oberhausen - Im Zeitraum von Sonntag (26.05.2024) bis Mittwoch (26.06.2024) versuchte ein bislang unbekannter Täter offenbar einen Zigarettenautomaten in der Hirblinger Straße zu öffnen.

Der unbekannte Täter gelangte nicht an die Waren im Automaten. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Wert.

Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

1562 - Alkoholisierter Autofahrer kontrolliert

Pfersee - Am gestrigen Mittwoch (10.07.2024), gegen 14.30 Uhr fuhr ein 35-jähriger Autofahrer in der Augsburger Straße unter dem Einfluss von Alkohol.

Die Polizei kontrollierte den 35-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Polizeibeamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme bei dem 35-Jährigen und stellten seinen Führerschein und seinen Fahrzeugschlüssel sicher.

Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

1563 - Alkoholisierte Frau greift Polizeibeamten an

Oberhausen - Am gestrigen Mittwoch (10.07.2024) entwickelte sich am Oberhauser Bahnhof ein verbaler Streit zu einer handfesten Auseinandersetzung. Eine 23-Jährige griff dabei Polizeibeamte an, die den Streit schlichten wollten.

Gegen 20.00 Uhr stritt sich eine alkoholisierte 23-jährige Frau mit zwei weiteren Personen. Die 23-Jährige griff in der Folge eine 46-Jährige an, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde.

Die Polizei kontrollierte die 23-Jährige, die sich weiter aggressiv verhielt und die Polizeibeamten angriff. Die Beamten fesselten daraufhin die 23-Jährige, die weiterhin Widerstand leistete. Ein Polizeibeamter wurde durch die Angriffe leicht verletzt. Die Polizei brachte die 23-Jährige, die sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in ein Krankenhaus. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutentnahme bei der 23-Jährigen.

Die 23-Jährige erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

1564 - Dieb in Container eingesperrt

Bärenkeller - Am heutigen Donnerstag (11.07.2024) ertappte ein Lkw-Fahrer auf dem Parkplatz in der Karlsruher Straße einen Dieb auf frischer Tat und sperrte ihn auf seiner Ladefläche ein.

Gegen 04.20 Uhr bemerkte der Lkw-Fahrer ein Geräusch an einem Container auf seiner Ladefläche. Bei der Nachschau stellte er fest, dass eine Plombe am Container entfernt wurde. Er versperrte den Container und informierte die Polizei.

Die Polizei öffnete den Container und fand einen 33-jährigen Mann, der versucht hatte die Waren zu entwenden.

Den 33-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Siegelbruch.

1565 - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch (10.07.2024), zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten weißen Nissan in der Fallerslebenstraße.

Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1566 - Diebstahl aus Handtaschen - Zeugen gesucht

Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch (10.07.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 13.45 Uhr einen Geldbeutel aus dem Rucksack einer 64-jährigen Frau am Königsplatz. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

1567 - Fehlende Versicherung bei Lasermessung festgestellt

Hochzoll - Am gestrigen Mittwoch (10.07.2024) fuhr eine 43-jährige Autofahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne gültige Versicherung auf der Meringer Straße.

Die Polizei führte gegen 20.28 Uhr Geschwindigkeitsmessungen mit einem Lasermessgerät durch. Die 43-Jährige fuhr mit ihrem Auto zu schnell und wurde kontrolliert. Die Polizei stellte zudem fest, dass für das Auto keine gültige Haftpflichtversicherung vorlag. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die 43-Jährige erwartet nun neben einem Bußgeld für überhöhte Geschwindigkeit eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

1568 – Diebstahl aus Kellerabteil - Zeugen gesucht

Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (09.07.2024), 18.00 Uhr bis Mittwoch (10.07.2024), 06.50 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter mehrere Gegenstände aus einem Kellerabteil in der Klausstraße.

Der unbekannte Täter verschaffte sich zuvor gewaltsam Zutritt zu dem Kellerabteil. Der Beuteschaden und Sachschaden liegen in einer mittleren dreistelligen Höhe.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

1569 – Diebstahl aus einem Auto - Zeugen gesucht

Lechhausen – Im Zeitraum von Montag (08.07.2024), 17.20 Uhr bis Dienstag (09.07.2024), 10.00 Uhr öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam einen geparkten Mercedes Sprinter in der Hegelstraße.

Anschließend entwendete er mehrere Werkezeuge und flüchtete. Der Beuteschaden und Sachschaden liegen im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

1570 – Zu schnelles E-Bike

Lechhausen – Am gestrigen Mittwoch (10.07.2024) kontrollierte eine Polizeistreife einen 50-jährigen E-Bike-Fahrer in der Schillstraße.

Gegen 12.00 Uhr fuhr der 50-Jährige ohne zu treten sehr schnell auf einem Radweg. Bei der Überprüfung stellte die Polizeistreife fest, dass das E-Bike allein durch Betätigung des Handgases auf ca. 50 km/h beschleunigt und somit eine Fahrerlaubnis notwendig ist. Des Weiteren müsste das E-Bike unter diesen Voraussetzungen pflichtversichert sein.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

1571 – Diebstahl von Kennzeichen

Hammerschmiede – Im Tatzeitraum von Dienstag (09.07.2024), 23.15 Uhr bis Mittwoch (10.07.2024), 15.10 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter die Kennzeichen eines geparkten schwarzen Mazdas in der Neuburger Straße. Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

1572 – Diebstahl eines Fahrrades

Innenstadt – Am heutigen Donnerstag (11.07.2024) versuchte ein 28-jähriger Mann Fahrräder zu entwenden und wurde im Rahmen der Fahndung von der Polizei in Tatortnähe festgenommen.

Gegen 04.10 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie sich ein 28-jähriger Mann an Fahrrädern zu schaffen machte und diese offenbar entwenden wollte. Der 28-Jährige schreckte auf und flüchtete anschließend. Wenig später beobachtete ein weiterer aufmerksamer Zeuge, wie der 28-Jährige erneut versuchte ein Fahrrad zu entwenden. Die Polizei wurde verständigt und leitete sofort eine Fahndung ein. Hierbei konnte der 28-Jährige von der Polizei festgenommen werden. Die Polizei führte bei dem 28-Jährigen eine erkennungsdienstliche Behandlung durch.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 28-Jährigen.

1573 – E-Scooter entwendet

Lechhausen – Am gestrigen Mittwoch (10.07.2024), zwischen 07.00 Uhr und 15.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen versperrten E-Scooter in der Kulturstraße. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

1574 – Berauscht mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Lechhausen – Am heutigen Donnerstag (11.07.2024) war ein 35-jähriger Autofahrer offenbar berauscht und mit gefälschtem Führerschein in der Raiffeisenstraße unterwegs.

Gegen 02.00 Uhr kontrollierte die Polizei den 35-jährigen Autofahrer. Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 35-Jährigen fest. Auf Nachfrage händigte der 35-Jährige einen polnischen Führerschein aus. Die Polizeibeamten stellten schnell fest, dass es sich bei dem Führerschein um eine Fälschung handelte. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des 35-Jährigen und veranlassten eine Blutentnahme bei ihm.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 35-Jährigen unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und einer Verkehrsordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz.