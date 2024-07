BERGTHEIM, LKR. WÜRZBURG Zwei unbekannte Täter attackierten einen Anwohner, nachdem dieser ihr verdächtiges Verhalten beobachtet hatte. Die beiden Männer konnten nach dem Angriff unerkannt flüchten.

Am Mittwoch gegen 23:15 Uhr konnte ein Anwohner in der Falkenstraße zwei Männer beobachten, wie diese die Anwesen der Nachbarschaft in Augenschein nahmen und sich verdächtig verhielten. Es hatte, nach Angaben des Anwohners, den Anschein, dass die beiden die Wohnhäuser auskundschaften würden.

Als der 43-Jährige auf die Straße trat, um ein Foto von den beiden unbekannten Männer zu machen, griffen diese ihn sofort an, schlugen ihn und entrissen ihm das Handy. Nach dem Angriff flüchteten die Männer in einem Audi A6 mit rumänischer Zulassung.

Die Polizei Würzburg fahndete sofort mit starken Kräften nach dem Pkw. Die Fahndung blieb jedoch erfolglos.

Durch die Kriminalpolizei Schweinfurt wurden die Ermittlungen übernommen und verschiedene Spuren gesichert.

Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten sich an die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu wenden.