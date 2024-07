1069. Versuchtes Tötungsdelikt; zwei Tatverdächtige festgenommen – Schwabing

-siehe Medieninformation Nr. 965 vom 25.06.2024

Wie bereits berichtet, befand sich am Samstag, 22.06.2024, eine Personengruppe aus Österreich aufgrund eines Feierausflugs u. a. auch im Englischen Garten im Bereich des Chinesischen Turms. Gegen 21:25 Uhr entschied man sich, die Örtlichkeit zu verlassen und weiterzuziehen. Dabei kam es in der Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer anderen Gruppe, die sich ebenfalls vor Ort befunden hatten. Letztlich ließen diese von der österreichischen Gruppe wieder ab und flohen. Ein 32-jähriger Österreicher sowie ein 39-jähriger Österreicher bemerkten in der Folge jeweils eine Stichverletzung am Oberkörper. Der 32-Jährige wurde umgehend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 39-Jährige wurde vor Ort ambulant versorgt.

Noch in der Nacht wurden die weiteren Ermittlungen in dieser Sache vom Kommissariat 11 übernommen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Personengruppe aus Österreich vom Tatablauf her, zurückhaltend agiert hatte. Die andere Gruppierung hatte vielmehr randaliert und man hatte diese lediglich mündlich aufgefordert dies zu unterlassen. Letztendlich verließen die Österreicher die Örtlichkeit und es kam für diese dann völlig plötzlich und unerwartet zu der körperlichen Attacke der anderen Personengruppe. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich schließlich der Tatverdacht wegen des versuchten Tötungsdelikts gegen einen 17-Jährigen, der in München wohnhaft ist. Bei diesem handelt es sich um den 17-Jährigen, der bereits in der Tatnacht mit einer Schnittverletzung an der Hand von polizeilichen Einsatzkräften festgestellt und aufgrund seines auffälligen Verhaltens in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden war. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Klappmesser, konnte im Rahmen einer Absuche aufgefunden und sichergestellt werden. Auch in Bezug auf die gefährliche Körperverletzung zum Nachteil des 39-Jährigen konnte ein weiterer 17-Jähriger mit Wohnsitz in München ermittelt werden.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstag, 11.07.2024 kam es daraufhin zu einer Festnahme- und Durchsuchungsaktion des Kommissariat 11. Die erforderlichen Beschlüsse waren im Vorfeld auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München I durch das Amtsgericht München erlassen worden. Dabei konnten beide Tatverdächtige angetroffen werden. In insgesamt drei Wohnungen wurden Durchsuchungen durchgeführt und diverses Beweismittel sichergestellt. Der 17-Jährige, gegen den wegen des versuchten Tötungsdelikts ein Haftbefehl besteht, wird noch im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der andere 17-Jährige, gegen den wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird, wurde nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache dauern an.