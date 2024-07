ANSBACH. (731) Am Mittwochnachmittag (10.07.2024) stürzte der Fahrer eines Teerfahrzeugs im Landkreis Ansbach rund fünf Meter in die Tiefe. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.



An der BAB 6, auf Höhe der Anschlussstelle Schnelldorf, werden momentan Asphaltierungsarbeiten an einer abgerissenen Brücke durchgeführt.

Gegen 14:30 Uhr stürzte der 49-jährige Fahrer eines sog. Dumpers mit dem Fahrzeug rund fünf Meter in die Tiefe und kam zwischen den beiden Brückenköpfen außerhalb des Fahrzeugs zum Liegen. Er zog sich hierbei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Beamte der Verkehrspolizei Ansbach nahmen vor Ort die Ermittlungen zur noch unbekannten Unfallursache auf.

Zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kam es nicht.



Erstellt durch: Janine Mendel