PIDING, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Nachmittag des 10. Juli 2024 wurde im Rahmen von groß angelegten Suchmaßnahmen, nach Mitteilung eines aufmerksamen Bürgers über einen bereits länger geparkten Pkw, die männliche Leiche einer Person am Hochstaufen-Gipfel bei Piding aufgefunden. Bei der abgestürzten Person handelt es sich um einen vermissten 61-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in Österreich.

Am 10. Juli 2024 teilte ein aufmerksamer Passant mit, dass seit geraumer Zeit ein Pkw mit österreichischem Kennzeichen am Wanderparkplatz Urwies unbewegt abgestellt sei. Eine Überprüfung ergab, dass der Fahrzeughalter bereits seit dem Wochenende in Österreich vermisst gemeldet war.



Aufgrund des Meldebildes wurden umgehend Suchmaßnahmen durch starke Kräfte der Polizei und der Bergwacht Anger-Teisendorf, Freilassing und Bad Reichenhall eingeleitet. Zudem wurde die Rettungshundestaffel, die Mantrailer-Staffel der Malteser und ein Polizeihubschrauber in die Suche eingebunden.

Gegen 16.00 Uhr konnte in der Nordseite des Hochstaufens durch den Polizeihubschrauber eine leblose Person in einer steilen Rinne aufgefunden werden.

Bei der abgestürzten Person handelte es sich um den vermissten 61-jährigen in Österreich wohnhaften Deutschen. Vor Ort konnte nur noch der Tod des Vermissten festgestellt werden.

Der Leichnam wurde durch zwei Polizeibergführer des Alpinen Einsatzzugs der bayerischen Grenzpolizei beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd und zwei Kräfte der Bergwacht geborgen.