Zwei Geldautomaten der Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG wurden am frühen Donnerstagmorgen in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) gesprengt.

In der Nacht auf Donnerstag, den 11.07.2024, gegen 03:07 Uhr, wurden in 89269 Vöhringen, Ulmer Straße 16a, zwei Geldautomaten der Raiffeisenbank gesprengt. Die Ausgabeautomaten befanden sich in einem Geschäftsgebäude. Die wahrscheinlich vier Täter flüchteten im Anschluss in einem dunklen Fahrzeug, vermutlich der Marke Mercedes, in Richtung der nahegelegenen Bundesautobahn 7.

Zeugenaufruf:

Das Bayerische Landeskriminalamt bittet um Mithilfe und stellt folgende Fragen:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich der Ulmer Straße in Vöhringen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung der Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.