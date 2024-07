MIESBACH. Am frühen Abend des 9. Juli 2024 konnte ein 26-Jähriger nach einem Diebstahl mehrerer Parfums in einem Drogeriegeschäft in Miesbach durch couragierte Passanten festgehalten und schließlich der Polizei übergeben werden. Die Kriminalpolizeistation Miesbach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls übernommen. Der dringend Tatverdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Am Dienstag (9. Juli 2024), gegen 18.10 Uhr entwendete ein 26-Jähriger in einem Drogeriemarkt in Miesbach mehrere Parfumflakons. Nach Ansprache durch Mitarbeiter des Marktes flüchtete der polnische Tatverdächtige fußläufig. Nachdem Passanten den Mann unweit des Tatortes fassten, schlug er mit einer Tasche, welche die Tatbeute beinhaltete auf eine Passantin ein. Als sich der Mann anschließend erneut von der Örtlichkeit entfernte, konnte er ein zweites Mal gestellt und schließlich an die verständigten Einsatzkräfte der Polizei übergeben werden.

Die geschädigte Passantin wurde durch die Schläge leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim hat noch am Dienstagabend die ersten Ermittlungen wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls gegen den 26-Jährigen aufgenommen. Die weiteren Untersuchungen werden nun durch das zuständige Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Miesbach fortgeführt.

Die Staatsanwaltschaft München II stellte aufgrund des vorliegenden Sachverhalts Haftantrag gegen den dringend Tatverdächtigen. Der 26-Jährige wurde im Laufe des Mittwochnachmittags dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.