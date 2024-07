1551 – Trunkenheitsfahrt verhindert

Pfersee – Am gestrigen Dienstag (09.07.2024) verhinderten Polizeibeamte in der Flandernstraße, dass ein 44-jähriger alkoholisiert mit seinem Fahrrad fuhr.

Gegen 22.15 Uhr wurde die Polizei über den 44-Jährigen informiert, der offenbar neben seinem Fahrrad auf dem Boden lag. Bei der Kontrolle durch die Beamten vor Ort ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über vier Promille. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und unterbanden die Weiterfahrt des Mannes. Anschließend machte sich der 44-Jährige zu Fuß auf den Heimweg.

1552 – Roller und Fahrräder beschädigt - Zeugen gesucht

Kriegshaber – Am gestrigen Dienstag (09.07.2024) in der Zeit von 16.00 Uhr bis 19.45 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Roller und Fahrräder in der Hooverstraße.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1553 – Bei Kontrolle Schlagringe sichergestellt

Lechhausen – Am heutigen Mittwoch (10.07.2024) beschlagnahmte eine Streife zwei Schlagringe bei einer Verkehrskontrolle in der Blücherstraße.

Gegen 01.30 Uhr kontrollierte die Streife das Auto, in dem vier Personen unterwegs waren. Hierbei öffnete einer der Insassen das Handschuhfach, wobei zwei Schlagringe zum Vorschein kamen. Die Beamten beschlagnahmten die Schlagringe, die einem 27-Jährigen Autoinsassen gehörten.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 27-Jährigen.

1554 – Alkoholisiert unterwegs

Göggingen – Am gestrigen Dienstag (09.07.2024) war ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer alkoholisiert in der Bergiusstraße unterwegs.

Gegen 08.30 Uhr war der 56-Jährige auf dem Radweg an der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Bergiusstraße musste er an der roten Ampel halten. Dabei stürzte der 56-Jährige von seinem Rad. Eine Streife, die ebenfalls an der Kreuzung hielt, leistete Erste Hilfe bei dem Mann. Er wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Bei der weiteren Aufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 56-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,0 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 56-Jährigen.

1555 - E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht

Hochzoll - Im Zeitraum von Sonntag (07.07.2024), 16.00 Uhr bis Montag (08.07.2024), 17.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen E-Scooter der Marke OOTHEK am Bahnhof Hochzoll.

Der E-Scooter hat einen niedrigen dreistelligen Wert.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1556 - Körperverletzung mit mehreren Beteiligten - Zeugen gesucht

Oberhausen - In der Nacht von Donnerstag (09.07.2024) auf Mittwoch (10.07.2024) verletzten sich mehrere Beteiligte im Rahmen eines Streits auf der Ulmer Straße. Eine Person verletzte sich dabei schwer.

Gegen 03.00 Uhr entwickelte sich aus bislang unbekannter Ursache ein Streit zwischen mehreren Personen auf offener Straße. Der Streit eskalierte zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der drei Personen verletzt wurden. Eine 33-jährige Frau erlitt eine größere Schnittwunde im Gesicht und musste noch in der Nacht operiert werden. Zwei männliche Personen, die offenbar an der Körperverletzung beteiligt waren, flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Die bislang unbekannten Männer können wie folgt beschrieben werden:

Unbekannter 1: männlich, ca. 30 Jahre, 190cm, kurze Haare, schwarzes T-Shirt, schwarze Jogginghose, schiefe/kaputte Zähne

Unbekannter 2: männlich, ca. 170cm groß, kurze dunkle Haare, rotes T-Shirt, lange Hose

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1557 - Schockanruf ohne Geldübergabe

Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (09.07.2024) rief ein bislang unbekannter Täter bei einer 84-jährigen Frau an und versuchte durch einen Vorwand an Geld zu kommen.

Gegen 16.00 Uhr rief ein unbekannter Täter mehrfach bei einer 84-Jährigen an und behauptete, dass die Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt war. Der unbekannte Täter forderte daraufhin Geld von der 84-Jährigen. Die 84-Jährige reagierte jedoch richtig, übergab kein Geld und informierte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben.

Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

- https://www.polizei.bayern.de/nmmo

- https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

1558 - Sachbeschädigung an Auto - Zeugen gesucht

Oberhausen - Im Zeitraum von Freitag (05.07.2024), 12.00 Uhr bis Dienstag (09.07.2024), 19.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Kapellenstraße Ecke Mendelssohnstraße den Außenspiegel eines geparkten, weißen VWs.

Die Polizei geht aufgrund der Spurenlage davon aus, dass der unbekannte Täter den Spiegel abgetreten hat. Der entstandene Sachschaden wird auf eine mittlere dreistellige Summe geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.