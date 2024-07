KÄLBERSTEIG, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Sonntagvormittag, 9. Juni 2024, kam es auf dem Kälbersteig bei Garmisch-Partenkirchen zu antisemitischen Beleidigungen und Zeigen des Hitlergrußes gegenüber mehreren Personen durch einen zunächst unbekannten Wanderer. Der männliche Beschuldigte wurde, nachdem die Kriminalpolizei Weilheim die Ermittlungen in dem Fall übernommen hatte, nunmehr ermittelt und identifiziert.

Am Sonntag (9. Juni 2024), gegen 10.15 Uhr, befanden sich zwei Frauen und ein Mann auf dem Abstieg des sog. Kälbersteigs bei Garmisch-Partenkirchen. Dabei ereignete sich ein Vorfall, wobei ihnen ein entgegenkommender Wanderer antisemitische Beleidigungen ausrief und den Hiltergruß zeigte.

Die drei Geschädigten zeigten den Vorfall bei einer Münchner Polizeidienststelle an, woraufhin zuständigkeitshalber der kriminalpolizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizei Weilheim die Ermittlungen in dem Fall übernahm. Schließlich konnte ein 46-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus dem Landkreis Starnberg ermittelt werden, welcher polizeilich bereits wegen ähnlichen Taten in Erscheinung getreten war.

Den 46-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen, u.a. wegen Volksverhetzung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Beleidigung.