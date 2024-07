KULMBACH. Dienstagmittag brachten Betrüger eine Seniorin mit der gängigen Unfallmasche dazu, in Kulmbach über 30.000 Euro an einen Unbekannten zu übergeben. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Gegen 12 Uhr riefen die Täter bei der 85-Jährigen aus Kulmbach an und tischten ihr die Lüge auf, ihre Enkelin hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne nur durch eine hohe Kautionszahlung vor dem Gefängnis bewahrt werden. Im guten Glauben, ihrer Enkelin aus der Patsche zu helfen, hob die 85-Jährige über 30.000 Euro ab und übergab das Geld gegen 14 Uhr in der Dobrachstraße an einen Unbekannten.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

männlich

zirka 25 Jahre alt

hagere Statur

schwarz gekleidet

trug eine Schirmmütze

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat die Geldübergabe beobachtet? Wer hat verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge im Bereich der Dobrachstraße gesehen? Bitte melden Sie sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kripo Bayreuth.