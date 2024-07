WEILHEIM, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Dienstag, 9. Juli 2024, brach in einem Holzschuppen neben einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Durch den Brand wurde eine Person schwer sowie eine weitere Person leicht verletzt, vier Fahrzeuge wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Weilheim übernommen.

Am Dienstagmittag (9. Juli 2024), um 11.45 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd die Mitteilung über den Brand eines Holzschuppens in Weilheim ein. Bei Eintreffen der alarmierten regionalen Feuerwehren stand der Holzschuppen bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs zwei Männer in bzw. im näheren Umfeld des Schuppens. Ein 63-jähriger Weilheimer wurde dabei durch das Feuer schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung in eine Spezialklinik gebracht. Ein 71-jähriger Mann aus Weilheim trug leichtere Verletzungen davon und wurde vor Ort medizinisch behandelt.

Neben bzw. in dem brennenden Objekt befanden sich zwei Pkws, ein Wohnmobil sowie ein Kraftrad, welche durch die Flammen erheblich beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Weilheim. Noch am selben Nachmittag übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Weilheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, am Brandort die Ermittlungen. Mit Unterstützung des Fachkommissariats für Spurensicherung erfolgen nun weitere Untersuchungen in dieser Sache.

Die Brandursache ist nun unter anderem Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, weshalb diesbezüglich aktuell keinerlei Aussagen getroffen werden können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen den Ermittlern keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.