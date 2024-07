Unfall im Kurvenbereich – Motorradfahrerin leicht verletzt – Verhaltenstipps der Polizei

GEISELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw wurde eine Motorradfahrerin glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Alzenauer Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr die 61-Jährge am Dienstag gegen 16:15 Uhr mit ihrem Motorrad die Kreisstraße vom Krombacher Kreisel in Richtung Geiselbach. Im Verlauf einer Kurve verlor sie offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw.

Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und kam dort zum Liegen. Der kurze Zeit später eintreffende Rettungsdienst konnte glücklicherweise nur leichte Verletzungen feststellen.

Im Zusammenhang mit Motorradunfällen gibt die Polizei Unterfranken die folgenden Tipps:

Tasten Sie sich besonders zu Beginn einer Saison erst langsam wieder an das Fahren heran. Nur geübte Fahrer sind sichere Fahrer. Ein Fahr- und Sicherheitstraining kann helfen, sich wieder mit seiner Maschine vertraut zu machen.

Tragen Sie gute Schutzkleidung, um Verletzungen im Falle eines Unfalles zu minimieren.

Achten Sie auf einen jederzeit technisch einwandfreien Zustand ihres Motorrades. Nehmen Sie Ihre Maschine vor jeder Ausfahrt angemessen in Augenschein.

Beachten Sie die geltenden Verkehrsregeln. Halten Sie sich an die geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen. Vermeiden sie riskante Überholmanöver.

Wir wünschen Ihnen allzeit gute und sichere Fahrt

Schlangenlinienfahrer auf A3 mitgeteilt – Suzuki-Fahrer mit rund drei Promille unterwegs

WALDASCHAFF, LKR. MAIN-SPESSART. Ein aufmerksamer Pkw-Fahrer teilte am Dienstagabend einen Suzuki mit, der ihm auf der A3 durch seine deutlich unsichere Fahrweise aufgefallen ist. Der Grund hierfür stand nach einer Kontrolle der Aschaffenburger Verkehrspolizei an der Rastanlage Spessart schnell fest. Der Führerschein des 38-jährigen Fahrers wurde sichergestellt.

Die Mitteilung über den Suzuki ging gegen 17:40 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Eine Streife der Verkehrspolizei konnte den Pkw schnell auf der A3 feststellen und an der Rastanlage Spessart einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bereits zu Beginn konnte beim 38-jährigen Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Zudem befanden sich mehrere leere Bierdosen im Innenraum des Fahrzeugs.

Ein anschließender Atemalkoholtest erbrachte schließlich ein Ergebnis von rund drei Promille. Die Fahrt des Mannes war damit vor Ort beendet. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins wurde er wieder entlassen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

„Die Unfallzahlen zeigen, wer sich berauscht hinter das Steuer setzt, gefährdet sich und andere und das ist nicht hinnehmbar! Für mich steht es außer Frage, dass wir dem entgegenwirken verstärkt auf gezielte Kontrollen und Aufklärung setzen.“ (Detlev Tolle, Polizeipräsident)

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 04:00 Uhr, hat ein Unbekannter die Scheibe an einem BMW X1 eingeschlagen und einen darin befindlichen Geldbeutel mit geringer Menge Bargeld entwendet. Das Fahrzeug stand in dem Zeitraum in der Arndtstraße.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Marienstraße wurde an einem geparkten Mercedes ein Außenspiegel offensichtlich mutwillig beschädigt. Die Tat muss sich am Dienstag zwischen 12:30 Uhr und 19:00 Uhr zugetragen haben.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Zeit zwischen Sonntag, 12:00 Uhr, und Dienstag, 16:15 Uhr, wurde ein geparkter Ford Kuga angefahren. Das an der linken und vorderen Seite beschädigte Auto stand im Bereich der Spessartstraße / Carl-Joseph-Will-Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, OT BRÜCKEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 21:00 Uhr, wurden aus einer unverschlossenen Garage in der Hemsbacher Straße ein Reifensatz gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.