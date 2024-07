LAUF A. D. PEGNITZ. (727) Bereits am 30.06.2024 (Sonntagmorgen) geriet der Dachstuhl eines Wohnhauses in Simmelsdorf (Lkrs. Nürnberger Land) in Brand. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden.



Anwohner stellten gegen 08:00 Uhr starke Rauchentwicklung aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses im Simmelsdorfer Ortsteil Unterachtel fest und alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Einsatzkräfte der Wehren Hüttenbach, Schnaittach, Lauf an der Pegnitz sowie weiterer benachbarter Orte konnten den Brand zügig löschen. Eine Streife der Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz nahm den Sachverhalt vor Ort auf. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch.

Die Kriminalpolizei Schwabach übernahm in der Folge die weiteren Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache. Demnach ist der Ausbruch des Feuers auf einen technischen Defekt, verursacht durch Tierfraß (Siebenschläfer), zurückzuführen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc