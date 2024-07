NEUBURG AM INN (Lkr. Passau). Sattelzug kommt von der Fahrbahn ab – Komplettsperre der BAB A3 in Fahrtrichtung Österreich ab ca. 11:00 Uhr – Verkehr wurde an der Anschlussstelle Passau/Süd ausgeleitet.

Gegen 19:00 Uhr wurde die Vollsperrung der BAB 3 in Richtung Österreich nach umfangreichen Bergungsarbeiten an dem verunfallten Sattelzug aufgehoben, und ein Fahrstreifen wurde für den Verkehr freigegeben. Die Bergung, die von einem spezialisierten Unternehmen aus Straubing durchgeführt wurde, stellte sich als äußerst aufwendig und anspruchsvoll dar. Der Sattelzug war in einem Waldstück und einem Hang so verkeilt und festgefahren, dass ein einfaches Zurückziehen auf die Fahrbahn nicht möglich war. Für die Bergung waren zwei spezielle Kräne erforderlich. In einer koordinierten Aktion wurde der Sattelzug samt Zugmaschine und Anhänger über die Baumwipfel des Waldstücks hinweg zurück auf die Fahrbahn gehoben und anschließend mithilfe eines Spezialschleppers von der Unfallstelle entfernt. Aufgrund der Schäden am Sattelauflieger musste dieser vorerst an der Unfallstelle verbleiben und wird später am Abend auf ein Schwerlastfahrzeug verladen.

Die Sperrung betraf nicht nur die BAB 3, sondern führte auch im Stadtgebiet Passau zu teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen. Als Folge des Unfalls und der Bergung entstand geringfügiger Flurschaden, zu etwaigen Bodenverunreinigungen kam es hierbei nicht. Die Verkehrspolizeiinspektion Passau erhielt Unterstützung bei ihrem Einsatz von der Autobahnmeisterei Passau sowie den umliegenden Polizeidienststellen.

Veröffentlicht am 10.07.2024 um 07.11 Uhr