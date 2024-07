PRESSIG, LKR. KRONACH. Eine 36-Jährige steht im Verdacht, einem 32-jährigen Bekannten am Freitagabend eine Stichwunde zugefügt zu haben. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Am Freitagabend gerieten die beiden in einer Wohnung in Pressig in Streit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte gegen 23 Uhr, und die Frau fügte dem Mann eine Stichwunde am Oberkörper zu. Kräfte des alarmierten Rettungsdienstes verständigten die Polizei und versorgten die Wunde des Mannes aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt. Für ihn bestand glücklicherweise keine Lebensgefahr. Die Beamten nahmen die 36-Jährige aus dem Landkreis Kronach vorläufig fest. Anschließend übernahm die Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen. Die Frau wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Coburg am Montagnachmittag wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie muss sich wegen des Verdachts des versuchten Totschlags strafrechtlich verantworten.