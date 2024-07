FÜRTH. (724) Am Montagnachmittag (08.07.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall in Fürth in dessen Verlauf eine Radfahrerin mit ihrem Kind stürzte. Die Verkehrspolizei sucht nun eine Unfallbeteiligte.



Gegen 14:45 Uhr befuhr ein 50-jähriger Fahrer eines Ford die Narzissenstraße in nördliche Richtung. Hierbei übersah er offenbar eine bislang unbekannte vorfahrtsberechtigte Autofahrerin, welche die Bernbacherstraße in westliche Richtung befuhr.

Um eine Kollision zu verhindern musste die unbekannte Autofahrerin stark abbremsen und geriet hierdurch in die Gegenfahrbahn. Eine ebenfalls auf der Bernbacher Straße fahrende Pedelec-Fahrerin, welche ein Kind auf dem Kindersitz transportierte, musste dem Fahrzeug ausweichen und stürzte daraufhin. Die Pedelec-Fahrerin und das Kind erlitten hierdurch leichte Verletzungen.

Nachdem sich der 50-Jährige und die unbekannte Autofahrerin um die Gestürzten gekümmert hatten, setzte die Autofahrerin ihre Fahrt fort.

Die unbekannte Autofahrerin ist eine wichtige Unfallzeugin und wird gebeten sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Fürth unter der Telefonnummer 0911 9739970 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold / bl