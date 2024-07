FÜRTH. (721) Wie mit Meldung 718 berichtet, ereignete sich am Sonntagabend (07.07.2024) an einem Fahrgeschäft auf der Kirchweih in Fürth Hardhöhe ein schwerer Unfall, an dessen Folgen ein 31-jähriger Mann verstarb. Die Kriminalpolizei Fürth bittet zur Aufklärung des Unfallgeschehens um Zeugenhinweise.



Wie berichtet, hielt sich der Geschädigte gegen 19:00 Uhr im Bereich des Bedienhäuschens des Fahrgeschäfts "Tornado", auf der Kirchweih in Fürth Hardhöhe/Gaußstraße auf. Einer der Fahrgäste verlor während der Fahrt einen Schuh, woraufhin sich der 31-Jährige bei laufender Fahrt auf das Fahrgeschäft begab, um den Schuh beiseite zu schaffen. Hierbei wurde er erfasst und zwischen Boden und Fahrgeschäft eingeklemmt. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wo er noch am Abend verstarb.

Die Ermittlungen dahingehend, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, werden zwischenzeitlich vom zuständigen Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei geführt. Die Beamten bitten in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben – insbesondere auch solche, die den Vorfall gegebenenfalls fotografiert oder gefilmt haben – sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl