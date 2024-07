REGENSTAUF. LKR. REGENSBURG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einem Getränkemarkt im Landkreis Regensburg. Der Täter entwendete einen höheren Geldbetrag aus einem Geldbehältnis. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen.

In der Nacht von Samstag, den 06.07.2024, auf Sonntag, den 07.07.2024, drang ein bisher unbekannter Täter gewaltsam in einen Getränkemarkt in Regenstauf ein. Er verschaffte sich Zugang zum Tresor und entwendete daraus Bargeld. Schließlich entwendete der bislang unbekannte Täter einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag. Mit umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen hat nun die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg die Ermittlungen übernommen. Diese bittet nun um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Wenn Sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Nähe der Straße Straßäcker in Regenstauf verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.