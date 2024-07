1047. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn; eine Person nachträglich verstorben – Johanneskirchen

-siehe Medieninformation vom 30.06.2024, Nr. 999

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, 29.06.2024, gegen 19:20 Uhr, in der Cosimastraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Opel Pkw einer 69-Jährigen mit Wohnsitz in München und einer Trambahn.

Bei diesem Zusammenstoß wurde die 69-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Samstag, 06.07.2024, verstarb die 69-Jährige im Krankenhaus. Ob ihr Tod im direkten Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall steht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Diese werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.