BAMBERG. Freitagabend erbeuteten mehrere Unbekannte Bargeld von einem jungen Mann in der Bamberger Innenstadt. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Kurz vor 20 Uhr war ein 16-Jähriger aus Sachsen in der Passage „An den Stadtmauern“ unterwegs. Dort sprachen ihn mehrere Jugendliche an und forderten ihn in bedrohlicher Weise auf Geld herauszugeben. Daraufhin übergab der junge Mann seinen Geldbeutel samt Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter mit einem mittleren zweistelligen Geldbetrag. Der 16-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt und wandte sich an die Polizei. Beschreibungen der jugendlichen Täter konnte der 16-Jährige nicht abgeben. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Freitagabend den Vorfall „An den Stadtmauern“ beobachtet haben und/oder Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte bei der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.