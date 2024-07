DIETERSBURG/LKR. ROTTAL-INN: Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß

Am 07.07.2024, gegen 14:55 Uhr wurde durch Verkehrsteilnehmer ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Pkw auf der Staatsstraße 2112 im Gemeindebereich Dietersburg mitgeteilt.

Ein 49-jähriger aus dem Landkreis Rottal-Inn fuhr zum Unfallzeitpunkt auf der Staatsstraße von Pfarrkirchen in Richtung Arnstorf und überholte einen weiteren Pkw im Bereich Furth/Kohlmannsöd. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem BMW nach dem Überholvorgang ins Schleudern und geriet so auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Skoda. Die beiden Fahrzeuge wurden in die angrenzenden Felder geschleudert und blieben dort liegen.

Die Insassen des BMW, der Fahrer und sein 14-jähriger Sohn, wurden von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit. Schwerstverletzt wurden sie durch Rettungshubschrauber in Fachkliniken verbracht. Die beiden Insassen des Skoda, ein 78-jähriger und seine 75-jährige Frau aus dem Landkreis Esslingen (Baden-Würtenberg) erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, wobei der BMW an der Unfallstelle in Brand geriet und durch die eingesetzte Feuerwehr abgelöscht werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 20.000,- Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. Es wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Landshut ein Gutachter hinzugezogen. Die Staatsstraße war für den Verkehr bis zum Abschluss der Unfallaufnahme bis ca. 20:30 Uhr in dem Bereich komplett gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet.

Neben mehreren Streifen der Polizei waren die Feuerwehren Arnstorf, Dietersburg, Furth, Johanniskirchen, Nöham und Unterzeitlarn eingesetzt. Seitens des Rettungsdienstes waren mehrere Notärzte, Rettungswägen und zwei Rettungshubschrauber, sowie die zuständige Straßenmeisterei im Einsatz. Insgesamt waren ca. 70 Einsatzkräfte vor Ort.

