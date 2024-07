1521 – Brandlegung in einem leerstehenden Einfamilienhaus

Wemding – Am Samstag (06.07.2024), gegen 20.00 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter über eine offene Terrassentür in das leerstehende Einfamilienhaus eines 71-Jährigen. In dem unbewohnten Anwesen in der Wolferstädter Straße, welches in der Vergangenheit bereits wiederholt durch Jugendliche betreten wurde und dem Vandalismus unterlag, zündeten der oder die Täter Papierstücke auf einem Stuhl in einem Zimmer im Obergeschoss an. Dadurch brannten diverse Papierunterlagen, Bücher und ein Stoffsessel ab. Es kam zu einer massiven Rauchentwicklung. Im Bereich des Brandherdes konnten die Polizeibeamten einen Chinaböller und Reste einer Wachskerze auffinden und sicherstellen. Eine Brandschuttprobe wurde ebenfalls entnommen. Das Gebäude selbst wurde durch den Brand nicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Wemding war mit ca. 30 Einsatzkräften vor Ort.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer

0906-70 66 70 bei der Polizeiinspektion Donauwörth melden.

1522 – Unsanftes Erwachen

Bobingen – Am Samstagvormittag (06.07.2024) machte sich eine Dame Sorgen um eine Person, die schlafender Weise auf einer Bank an der Oberottmarshauser Straße bei der dortigen Kapelle lag. Die Dame verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten sprachen den 47-Jährigen an, welcher laut eigenen Angaben lediglich den letzten Zug verpasst und deshalb auf der Bank übernachtet hatte. Zum Verhängnis wurde ihm jedoch, dass die Überprüfung seiner Personalien eine von Münchner Behörden veranlasste Ausschreibung zur Fahndung erbrachte. Nichtsdestotrotz konnte der Mann noch am selben Vormittag wieder entlassen werden und seinen Weg nach Augsburg fortsetzen.

1523 – Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Graben – Am Freitag (05.07.2024), gegen. 22.20 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Pkw Fahrer mit seinem Pkw VW auf der Ortsverbindungsstraße von Graben in Richtung Schwabmünchen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kollidierte nach etwa 80 Meter frontal mit einem Baum. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er wurde dann mit schweren Verletzungen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert.

Unfallzeugen werden gebeten sich mit der PI Schwabmünchen unter der Nummer 08232/96060 in Verbindung zu setzen.

1524 – Garagenbrand

Heretsried – Am Freitag (05.07.2024), gegen 15.00 Uhr, stellte ein 59-jähriger Mann Brandgeruch in seiner Garage in der Hauptstraße fest und verständigte daraufhin die Freiwillige Feuerwehr. Diese konnte vor Ort feststellen, dass eine Neonleuchte in der Garage aufgrund eines technischen Defektes in Flammen aufgegangen und auf den, in der Garage geparkten, Pkw gefallen war. Das dabei entstandene Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell eingedämmt werden. Durch den Brand entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.