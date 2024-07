LICHTENAU. (716) Am Freitagvormittag (05.07.2024) brach in einem Zimmer eines Seniorenwohnheims in Lichtenau (Lkrs. Ansbach) ein Feuer aus. Zwei Pflegekräfte erlitten leichte Verletzungen.



Gegen 10:15 Uhr wurde eine Pflegerin auf Grund eines Feueralarms auf einen Zimmerbrand im Erdgeschoss des Wohnheims aufmerksam. Die beiden Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Zimmer.

Die alarmierten Rettungskräfte räumten das Erdgeschoss und brachten die Bewohner nach draußen.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Im Anschluss lüfteten die Kräfte der Feuerwehr das Erdgeschoss, die Bewohner wurden auf die restlichen Stationen verteilt.

Durch den Brand zogen sich zwei Pflegekräfte durch Einatmen von Rauch leichte Verletzungen zu, konnten jedoch ihren Dienst fortsetzen.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die freiwilligen Feuerwehren Lichtenau, Ansbach, Neuendettelsau, Sachsen b.Ansbach, Neukirchen, Wattenbach, Herpersdorf und Wolframs-Eschenbach sowie der Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften vor Ort. Zudem wurden insgesamt drei Rettungshubschrauber vorgehalten.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Polizeiinspektion Heilsbronn geführt.



