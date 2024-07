WASSERBURG, LKR. ROSENHEIM. Am späten Abend des Samstag (6. Juli 2024) ereignete sich auf der Bundesstraße 304 bei Wasserburg, auf Höhe Staudham, ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Wasserburg übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Nach bisherigem Kenntnisstand war am Samstag, den 6. Juli 2024, gegen 23.30 Uhr, ein 44-jähriger Fahrzeugführer aus Leipzig auf der Bundesstraße 304 in Fahrtrichtung Wasserburg unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung Staudhamer Feld wollte ein 60-jähriger Fußgänger aus dem Landkreis Mühldorf die B 304 in südlicher Richtung überqueren. Der Pkw-Fahrer übersah diesen dabei und erfasste ihn frontal mit seinem Fahrzeug.

Der Fußgänger erlitt schwerste Verletzungen und erlag diesen noch am Unfallort. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und nach medizinischer Behandlung vor Ort wieder entlassen. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich nach erster Schätzung auf 2.000 €.

Durch die zuständige Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, wurde ein unfallanalytisches Gutachten zur Klärung des Unfallhergangs in Auftrag gegeben. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme vier Stunden für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Die Feuerwehr Attel-Reitmehring übernahm mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften die Verkehrslenkung sowie die Reinigung der Fahrbahn. Neben dem eingesetzten Notarzt und einem Rettungswagen befanden sich auch zwei Kriseninterventionsteams (KIT) des BRK Rosenheim zur Betreuung einer Angehörigen vor Ort.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt nun die Polizeiinspektion Wasserburg.