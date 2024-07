ASCHA, LKR. STRAUBING-BOGEN: Am gestrigen Abend (06.07.2024) geriet aus noch nicht abschließend geklärter Ursache eine landwirtschaftliche Halle in Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am 06.07.2024, gegen 19.00 Uhr geriet auf auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Ascha eine Halle, in welcher u.a. mehrere Hundert Ballen Heu gelagert waren, in Brand. Personen oder Tiere wurden bei dem Brand nicht geschädigt, es entstand jedoch ein Sachschaden im höheren sechsstelligen Bereich.

Die eingesetzten Feuerwehren waren bis in die frühen Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Endgültige Angaben zur Brandursache können noch nicht getätigt werden, die Kriminalpolizei Straubing hat die Ermittlungen aufgenommen.

