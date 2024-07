GDE. AITERHOFEN, LKR. STRAUBING-BOGEN: Erneut wurde heute (05.07.2024) gegen 11.00 Uhr im Zuge von Brückenbauarbeiten in der Nähe der Bogener Bahnbrücke eine rund 250 kg schwere Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden.

Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes hatten im Anschluss die Bombe begutachtet und festgestellt, dass sie wahrscheinlich vor Ort gesprengt werden muss. Letztendlich konnte die Fliegerbombe am Nachmittag doch durch den Kampfmittelräumdienst am Fundort entschärft werden. Während der Entschärfung mussten die Donau für den Schiffsverkehr gesperrt und der Bahnverkehr zwischen Bogen und Straubing eingestellt werden; zudem erfolgte eine Sperrung des Luftraums in diesem Bereich.

Nach der Entschärfung konnten die Sperrungen wieder aufgehoben werden.

