1503 – Brand einer Lagerhalle

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstag (04.07.2024) kam es zu einem Brand einer Lagerhalle in der Zusamstraße. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Gegen 14.15 Uhr bemerkten Anwohner eine starke Rauchentwicklung und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Polizei veranlasste für die Löscharbeiten der Feuerwehr Verkehrsmaßnahmen. Die Löscharbeiten dauern noch an. Die genaue Schadenshöhe wird aktuell noch geklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

1504 – Diebstahl eines Fahrrades - Zeugen gesucht

Inningen – Im Zeitraum von Mittwoch (03.07.2024), 21.30 Uhr bis Donnerstag (04.07.2024), 06.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein graues Fahrrad der Marke Cube im Bereich des Bahnhofs.

Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Der Beuteschaden liegt in einer dreistelligen Höhe.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1505 – Unfallfluchten im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Pfersee – Am Mittwoch (03.07.2024) zwischen 11.40 Uhr und 14.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Fiat in der Augsburger Straße.

Anschließend flüchtete der Täter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Fiat entstand ein Sachschaden hinten links im vierstelligen Bereich.

Kriegshaber – Am Donnerstag (04.07.2024) zwischen 08.00 Uhr und 12.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Smart in der Lippschützstraße.

Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

1506 – Sachbeschädigung – Graffitisprayer festgenommen

Pfersee – Am gestrigen Donnerstag (04.07.2024) nahmen Polizeibeamte zwei Graffitisprayer in der Augsburger Straße auf frischer Tat fest.

Gegen 16.00 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass zwei Jugendliche im Bereich der Luitpoldbrücke unerlaubt Graffiti sprühen. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und nahm die beiden 15- und 16-jährigen Jugendlichen im Nahbereich fest. Die Polizei stellte bei weiteren Durchsuchungen Beweismittel bei den Jugendlichen sicher. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen die beiden Jugendlichen.

1507 – Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Pfersee – Im Tatzeitraum von Mittwoch (03.07.2024), 19.00 Uhr bis Donnerstag (04.07.2024), 06.30 Uhr beschmierte ein bislang unbekannter Täter ein Gebäude im Grasiger Weg. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

1508 – Sexuelle Belästigung – Zeugen gesucht

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (04.07.2024) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 14-Jährige in einer Straßenbahn.

Gegen 15.40 Uhr fuhr die 14-Jährige in der Straßenbahn der Linie 1 in Fahrtrichtung stadteinwärts auf Höhe der Frohsinnstraße. Der bislang unbekannte Täter hielt die 14-Jährige offenbar fest und berührte sie an der Brust.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 50 Jahre, ca. 175 cm, dunkle Augen, Halbglatze, kurzer Bart, schwarze Locken, dunkle Kleidung, Jeanshose, südländisches Aussehen

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen sexueller Belästigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

1509 - Unfall bei Überholvorgang

Hochzoll - Am Donnerstag (04.07.2024) touchierte ein alkoholisierter Autofahrer beim Überholvorgang ein anderes Auto auf der Friedberger Straße.

Gegen 23.00 Uhr fuhr ein 27-Jähriger im Rahmen eines Überholvorgangs einem anderen Auto so nah auf, dass er es am Heck touchierte.

Die Polizei stellte während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem 27-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Der 27-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 27-Jährigen.

1510 - Ladendiebstahl

Hochzoll - Am Donnerstag (04.07.2024) entwendete ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger Parfum aus einer Drogerie in der Hochzoller Straße.

Ein Mitarbeiter beobachtete gegen 11.00 Uhr die beiden Jugendlichen, als diese den Kassenbereich ohne zu bezahlen verließen. Der Mitarbeiter verständigte die Polizei.

Die Polizei nahm die Jugendlichen im Rahmen einer Fahndung im Nahbereich fest. Bei einer Durchsuchung stellte die Polizei das Parfum sicher und übergab es der Drogerie. Die Beamten übergaben die Jugendlichen in die Obhut ihrer Eltern.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahl gegen die beiden Jugendlichen.

1511 - E-Scooterfahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen - Am Donnerstag (04.07.2024) fuhr ein 19-Jähriger mit einem E-Scooter unter der Einwirkung von Cannabis in der Kantstraße.

Gegen 23.00 Uhr kontrollierte die Polizei den 19-Jährigen. Der Jugendliche zeigte drogentypische Auffälligkeiten, auch ein Drogen-Urintest verlief positiv auf Cannabis. Der 19-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz.

1512 - E-Scooterfahrer mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen und unter Drogeneinfluss

Göggingen - Am Freitag (05.07.2024) fuhr ein 20-Jähriger mit seinem E-Scooter ohne gültigem Versicherungskennzeichen und unter Drogeneinfluss in der Göggingerstraße.

Gegen 02.30 Uhr kontrollierte die Polizei den 20-Jährigen. Bei der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass für den E-Scooter keine gültige Versicherung vorlag. Der Jugendliche zeigte zudem drogentypische Auffälligkeiten, auch ein Drogen-Urintest verlief positiv auf Cannabis. Der 20-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Die Polizei stellte seinen E-Scooter sicher und unterband die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß nach dem Straßenverkehrsgesetz.

1513 - Fahrrad gestohlen- Zeugen gesucht

Oberhausen - Am Donnerstag (04.07.2024) zwischen 07.50 Uhr bis 16.15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein schwarz/weißes E-Bike der Marke Pegasus in der Kapellenstraße.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei Augsburg 5 ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 -2310.

1514 - Geldbörse gestohlen- Zeugen gesucht

Lechhausen - Am Donnerstag (04.07.2024) entwendete eine bislang unbekannte Täterin eine Geldbörse in einer Postfiliale in der Neuburger Straße.

In der Zeit zwischen 16.17 Uhr und 16.30 Uhr legte eine Frau ihre Geldbörse auf einem Tisch ab. Eine bislang unbekannte Täterin nahm die Geldbörse offenbar an sich und verließ die Postfiliale.

Es entstand ersten Schätzungen zufolge ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2310 entgegen.