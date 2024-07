COBURG. Am Mittwochmorgen soll ein 14-Jähriger eine 15-Jährige mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Der 14-Jährige soll die 15-Jährige am Mittwoch, um kurz nach 7 Uhr, in unmittelbarer Nähe der Heinrich-Schaumberger-Schule, zunächst angesprochen haben. Anschließend soll er ein Messer gezückt und Geld von dem Mädchen gefordert haben. Zu diesem Zeitpunkt kam eine Frau mit ihrem Hund dazu und drohte, die Polizei zu rufen. Der 14-Jährige ließ daraufhin von der 15-Jährigen ab. Diese erstattete am Donnerstag Anzeige bei der Polizei Coburg.

Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die Ermittlungen wegen versuchter räuberischer Erpressung und sucht Zeugen. Insbesondere die Frau mit Hund wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 mit der Kripo Coburg in Verbindung zu setzen.